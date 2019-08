Début de semaine en baisse de 0.9% Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5400 PTS

Objectif de cours : 5270 PTS



Exception faite d'Unibail qui a gagné 0.65%, toutes les composantes de l'indice parisien ont cédé du terrain. ArcelorMittal et STM ont décroché de 6.5%, Technip et LVMH ont perdu 5.5%. Le CAC40 a quant à lui cédé 3.57% à 5359 points.



Les indices américains ont également terminé dans le rouge dans le sillage des valeurs technologiques. Le Dow Jones a perdu 0.37% à 26485 points, le S&P500 0.73% et le Nasdaq100 1.39%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.9%.

Graphiquement, la tendance reste clairement baissière en données horaires sous les 5400 points. En l’état, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 5300 points puis 5270 points.

