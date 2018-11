Début de semaine en fanfare Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4980 PTS

Du côté des statistiques, l'indice IFO est ressorti à 102 en Allemagne contre 102.3 attendu. Aucune statistique américaine ne sera dévoilée aujourd'hui mais M. Draghi s'exprimera à 15h.



Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise en s'affranchissant dès les premiers échanges de la zone des 4980 points. Une première cible haussière située vers 5025 points a d'ores et déjà été atteinte mais le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5060 points. En intraday, un biais haussier pourra être maintenu au-dessus des 4980 points. La bourse de Paris débute la semaine en fanfare, après la validation de l'accord sur le Brexit et le possiblement assouplissement de la position italienne concernant son budget. L'indice CAC40 s'inscrit ainsi en hausse de 1.12% à 5002 points et les contrats futures américains progressent également de plus de 1%.Du côté des statistiques, l'indice IFO est ressorti à 102 en Allemagne contre 102.3 attendu. Aucune statistique américaine ne sera dévoilée aujourd'hui mais M. Draghi s'exprimera à 15h.Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise en s'affranchissant dès les premiers échanges de la zone des 4980 points. Une première cible haussière située vers 5025 points a d'ores et déjà été atteinte mais le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5060 points. En intraday, un biais haussier pourra être maintenu au-dessus des 4980 points.

