Début de semaine en fanfare Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 01/07/2019 | 08:00

Opinion : Positive au dessus de 5538 PTS

Objectif de cours : 5601 PTS





Les indices américains ont également clôturé dans le vert, portés notamment par les valeurs financières, alors que 18 des plus grandes banques US ont réussi les tests de résistance de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0.28% à 26600 points, le S&P500 s'est adjugé 0.58% à 2942 points et le Nasdaq100 0.18%.



La bourse de Paris est attendue en nette hausse de 0.9% ce matin, alors que D. Trump et Xi ont décrété samedi une trêve dans leur guerre commerciale et la reprise des négociations. Il ne devrait pas y avoir de nouveaux tarifs douaniers sur les importations chinoises et Washington a évoqué un possible assouplissement des restrictions contre le géant technologique chinois et notamment la vente de produits américains à Huawei.



Graphiquement, le CAC40 devrait ouvrir en gap haussier ce matin et pourrait rapidement tester les 5601 points, plus hauts annuels. Au-dessus de ce niveau, les 5640/5650 points seraient alors en ligne de mire, plus hauts de mai 2018. En intraday, un biais haussier restera donc privilégié au-dessus des 5538 points, cours de clôture de vendredi. Sur fond d'optimisme avant la réunion du G20, le CAC40 a terminé en forte hausse de 0.83% à 5538 points vendredi dernier, effaçant ainsi les cinq séances consécutives de baisse précédentes. La performance hebdomadaire se porte à +0.19%.Les indices américains ont également clôturé dans le vert, portés notamment par les valeurs financières, alors que 18 des plus grandes banques US ont réussi les tests de résistance de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0.28% à 26600 points, le S&P500 s'est adjugé 0.58% à 2942 points et le Nasdaq100 0.18%.La bourse de Paris est attendue en nette hausse de 0.9% ce matin, alors que D. Trump et Xi ont décrété samedi une trêve dans leur guerre commerciale et la reprise des négociations. Il ne devrait pas y avoir de nouveaux tarifs douaniers sur les importations chinoises et Washington a évoqué un possible assouplissement des restrictions contre le géant technologique chinois et notamment la vente de produits américains à Huawei.Graphiquement, le CAC40 devrait ouvrir en gap haussier ce matin et pourrait rapidement tester les 5601 points, plus hauts annuels. Au-dessus de ce niveau, les 5640/5650 points seraient alors en ligne de mire, plus hauts de mai 2018. En intraday, un biais haussier restera donc privilégié au-dessus des 5538 points, cours de clôture de vendredi.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 STMICROELECTRONICS 16.24 4.10% TECHNIPFMC 23.16 2.48% CRÉDIT AGRICOLE 10.785 2.28% DASSAULT SYSTÈMES 143.35 2.17% ATOS 75.06 2.09% DANONE 74.24 -0.35% L'ORÉAL 249.3 -0.48% THALES 107.9 -0.69% RENAULT 54.87 -0.76% ESSILORLUXOTTICA 113.6 -1.00% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.