Début de semaine en fanfare

Opinion : Positive au dessus de 5784 PTS

Objectif de cours : 5850 PTS

Les places européennes ont débuté la semaine sur les chapeaux de roues, profitant des records de Wall-Street venredi dernier ainsi que des nouveaux espoirs sur les négociations commerciales.

Des informations évoquent que la Chine pourrait notamment accepter les conditions américaines sur la protection des brevets et de la propriété intellectuelle et Washington serait par ailleurs disposé à renoncer à imposer des surtaxes douanières sur l'automobile pour l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud.

Le CAC40 en profite très nettement, en repassant dès les premiers échanges, au-delà des 5800 points. Il s'inscrit désormais en hausse de 1.04% à 5821 points et les contrats futures américains progressent de 0.4%.



Du côté des statistiques, l'indice PMI manufacturier est ressorti à 45.9 en zone euro (consensus 45.7). Les commandes industrielles amériaines seront publiées à 16h, le marché anticipe -0.5%.



Graphiquement, la tendance reste clairement haussière au-dessis des 5750 points voire au-dessus des 5784 points en intraday. Tant que ce niveau est préservé, le mouvement pourrait se poursuivre en direction des 5830 points puis 5850 points.

