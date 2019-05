Début de semaine hésitant Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 20/05/2019 | 08:04

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5450 PTS





Outre-Atlantique, les indices ont également subi quelques dégagements, en dépit d'un indice du Michigan supérieur aux attentes (102.4 contre 97.8 anticipé). Le Dow Jones a perdu 0.38% à 25764 points, le S&P500 a cédé 0.58% à 2860 points et le Nasdaq100 1.01%.



Ce matin, le marché parisien devrait ouvrir sur une note hésitante (-0.1%).

Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de rattrapage et conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 5400 points. A très court terme, on suivra de près la sortie des 5400/5450 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Malgré l'officialisation par la Maison Blanche du report pour 6 mois des barrières douanières à l'encontre du secteur automobile européen, le CAC40 a terminé en légère baisse de 0.18% à 5438 points vendredi dernier. Les opérateurs ont ainsi limité les initiatives avec l'échec des pourparlers pour le Brexit et la persistance des tensions commerciales entre Pékin et Washington, les autorités chinoises ayant fait savoir qu'elles n'étaient pas disposées à reprendre les négociations.Outre-Atlantique, les indices ont également subi quelques dégagements, en dépit d'un indice du Michigan supérieur aux attentes (102.4 contre 97.8 anticipé). Le Dow Jones a perdu 0.38% à 25764 points, le S&P500 a cédé 0.58% à 2860 points et le Nasdaq100 1.01%.Ce matin, le marché parisien devrait ouvrir sur une note hésitante (-0.1%).Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de rattrapage et conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 5400 points. A très court terme, on suivra de près la sortie des 5400/5450 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ORANGE 13.96 0.98% TOTAL 49.225 0.11% LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE 330.05 -3.17% VALEO 26.28 -3.20% ATOS 69.08 -3.55% KERING 503.2 -3.60% STMICROELECTRONICS 14.17 -9.08% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.