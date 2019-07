Début de semaine hésitant après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5535 PTS/ 5625 PTS



Au sein de l'indice parisien, Publicis a décroché de 6.5%, les résultats ayant déçu d'autant que le groupe a revu à la baisse sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel.



Outre-Atlantique, c'est la baisse qui l'importe avec les incertitudes sur la politique monétaire de la Fed. Le président de la Fed de Boston a pour sa part indiqué que l'économie américaine n'avait pas besoin d'une baisse des taux.

Le Dow Jones a terminé en repli de 0.25% à 27154 points, le S&P500 a cédé 0.62% à 2977 points et le Nasdaq100 0.88%.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance proche de l’équilibre.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC 22.82 2.56% ARCELORMITTAL 15.214 2.49% STMICROELECTRONICS 16.665 2.15% ACCOR 40.29 2.13% SANOFI 75.41 1.13% AIRBUS SE 130.76 -0.56% CAPGEMINI 112.2 -0.66% DASSAULT SYSTÈMES 134.8 -0.81% THALES 102.65 -0.92% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 126 -1.56% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.