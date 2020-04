Début de semaine sous le signe de l'optimisme Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4266 PTS/ 4343 PTS

La bourse de Paris et les autres places européennes profitent ce matin d’un léger ralentissement de la pandémie de coronavirus dans plusieurs pays, avec notamment une baisse du nombre de décès ce week-end en France, en Allemagne ou même en Corée du Sud. Cette donnée encourageante élude provisoirement le repli du pétrole, dans l’attente de la réunion de l’OPEP+ pour débattre d’une baisse de la production.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 3.16% à 4285 points (plus haut à 3616 points) et les contrats futures américains sont en hausse de 3.7%. Du côté des statistiques, les commandes industrielles allemandes ont reculé de 1.4% (consensus -2.7% contre +4.8% le mois dernier). Aucune statistique américaine n’est au programme aujourd’hui. En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique, après avoir tutoyé en fin de semaine la zone des 4143 points. En intraday, l’indice devra préserver les 4266 points pour poursuivre sur sa lancée en direction des 4343/4400 points.

Une rechute sous les 4266 points militerait en effet pour le comblement au moins partiel du gap ouvert ce matin.

