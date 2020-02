Début de semaine sous le signe de la prudence Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6000 PTS/ 6050 PTS

L’indice français démarre la semaine sur une note prudente, les investisseurs scrutant toujours de près la situation sanitaire en Chine. Pékin a levé certaines restrictions à l’activité des entreprises dans le pays et débloquera près de 43 milliards de dollars via sa banque centrale pour soutenir l’économie, mais le retour à la normal prendra naturellement du temps, soulevant des craintes quant au coût économique du coronavirus. Sur le front des valeurs, Arcelor occupe la première place du CAC40 en gagnant 2.10% à 16.73 EUR. Le groupe espère aboutir à un accord d'ici la fin du mois avec les autorités italiennes sur l'aciérie d'Ilva. Du côté des statistiques économiques, les investisseurs viennent de prendre connaissance de l’indice Sentix de sentiment des investisseurs en zone euro, nettement en deçà des attentes à 5.2 (versus un consensus de 6.1). Graphiquement, en données horaires, toujours aucun changement à signaler. L'indice parisien demeure en phase de reprise. On suivra de près la sortie des 6000/6050 points pour mettre à profit une poursuite du mouvement en cours en direction des 6070/6110 points ou au contraire, de nouvelles prises de bénéfices qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 5960 points.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 124.175 2.16% STMICROELECTRONICS 27.57 1.21% SODEXO 98.3 1.07% VINCI 104.4 0.72% VIVENDI 25.63 0.55% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 30.15 -1.31% TOTAL 44.575 -1.51% RENAULT 34.37 -1.95% PEUGEOT 18.95 -2.32% TECHNIPFMC 16.335 -2.88% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.