Début de semaine timide

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5545 PTS/ 5625 PTS





En ce jour, les investisseurs n'auront aucune statistique d'importance à analyser et le marché devrait rester calme en début de journée. La préouverture le prouve en indiquant une légère baisse de 0.25%.



Graphiquement, en données horaires, le CAC40 se maintient dans une tendance largement haussière malgré le retournement de la moyenne mobile 20 heures. Il faudrait un repli sous le gap des 5555/5545 points pour neutraliser la configuration actuelle. Vendredi dernier, les valeurs françaises ont connu une séance de prises de bénéfices, en cédant 0.48%. La majorité des composantes de l'indice parisien ont évolué dans le rouge à l'image de Schneider Electric qui recule de 4% suite aux déboires du suédois Hexagon, affecté par la guerre commerciale.En ce jour, les investisseurs n'auront aucune statistique d'importance à analyser et le marché devrait rester calme en début de journée. La préouverture le prouve en indiquant une légère baisse de 0.25%.Graphiquement, en données horaires, le CAC40 se maintient dans une tendance largement haussière malgré le retournement de la moyenne mobile 20 heures. Il faudrait un repli sous le gap des 5555/5545 points pour neutraliser la configuration actuelle.

