Début de trimestre en nette hausse

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5387 PTS/ 5414 PTS



Le CAC40 est actuellement en hausse de 0.88% à 5397 points, avec la plupart de ses composantes dans le vert, et les contrats futures américains présagent d’un gain initial de 0.7%.



Le secteur automobile a pris la tête du palmarès, à l’image de Valéo (+5.6%), Peugeot (+3.4%) et Michelin (+3.2%). ArcelorMittal s’adjuge également 4.3% et STM 3.6%.



Du côté des statistiques, les indices PMI manufacturiers n’ont pas eu d’impact. En France, il ressort à 49.7 (consensus 49.8), en Allemagne à 44.1 (consensus 44.7) et en Europe à 47.5 contre 47.6 attendu. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des ventes au détail puis à 15h45 de l’indice PMI manufacturier. Seront ensuite dévoilés à 16h les dépenses de construction, les stocks des entreprises et l’ISM manufacturier.



