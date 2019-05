Dégagements en Europe avec les tensions commerciales Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 17/05/2019 | 11:38

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5450 PTS





Dans le sillage de la baisse de 2.5% de la bourse chinoise, le marché parisien cède actuellement 0.35% à 5428 points. Les contrats futures américains sont quant à eux en baisse de 0.45%.



Du côté des statistiques, la séance s'annonce calme, avec les indicateurs avancés et l'indice du Michigan à 16h.



Graphiquement, comme évoqué ce matin, on attendra la sortie des 5400/5450 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre. Après trois séances consécutives de hausse, le CAC40 subit de nouveaux dégagements pour cette journée des trois sorcières, avec les inquiétudes persistantes au sujet des tensions commerciales sino-américaines. Pékin a durci le ton , indiquant que les Etats-Unis n'étaient par sincères sur leur volonté de reprendre les discussions et que le relèvement des barrières douanières a dégradé le climat des négociations.Dans le sillage de la baisse de 2.5% de la bourse chinoise, le marché parisien cède actuellement 0.35% à 5428 points. Les contrats futures américains sont quant à eux en baisse de 0.45%.Du côté des statistiques, la séance s'annonce calme, avec les indicateurs avancés et l'indice du Michigan à 16h.Graphiquement, comme évoqué ce matin, on attendra la sortie des 5400/5450 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TOTAL 49.105 1.03% DASSAULT SYSTÈMES 140.05 1.01% ATOS 71.8 0.98% PERNOD RICARD 159.75 0.53% VINCI 89.54 0.38% BNP PARIBAS 45.29 -1.44% SAINT-GOBAIN 33.975 -1.49% VALEO 27.14 -1.70% MICHELIN 109.35 -1.80% ARCELORMITTAL 14.692 -3.38% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.