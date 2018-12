Dégagements en vue après Tokyo Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 04/12/2018 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5010 PTS/ 5130 PTS





Le vert a également dominé les échanges outre-Atlantique, le Dow Jones a gagné 1.13% à 25826 points, le S&P500 a progressé de 1.09% à 2790 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 1.63%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait toutefois ouvrir en gap baissier de 0.3%, alors que Tokyo a chuté de 2.4%, les opérateurs ayant opté pour des dégagements sur les cycliques, les financières et les valeurs exportatrices, après 7 séances consécutives de hausse.



En données horaires, le mouvement de reprise apparaît fragilisé. L'indice parisien pourrait tester aujourd'hui la zone des 5010 points (moyenne mobile à 50 heures). Cette zone de cours devra contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une rechute rapide en direction des 4970 points.



Malgré le rebond du pétrole et la trêve sino-américaine, la hausse s’est quelque peu essoufflée hier en Europe, pénalisée par la retombée initiale de Wall-Street. Seuls le luxe et les équipementiers automobile ont gardé le cap tout au long de la séance, à l'image de Valéo +8% ou Kering +7.7%. Le CAC40 a, quant à lui, clôturé sur un gain de 1% à 5053 points (plus haut à 5115 points en début de journée).Le vert a également dominé les échanges outre-Atlantique, le Dow Jones a gagné 1.13% à 25826 points, le S&P500 a progressé de 1.09% à 2790 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 1.63%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait toutefois ouvrir en gap baissier de 0.3%, alors que Tokyo a chuté de 2.4%, les opérateurs ayant opté pour des dégagements sur les cycliques, les financières et les valeurs exportatrices, après 7 séances consécutives de hausse. La courbe des taux US est par ailleurs une nouvelle source d'inquiétudes. En données horaires, le mouvement de reprise apparaît fragilisé. L'indice parisien pourrait tester aujourd'hui la zone des 5010 points (moyenne mobile à 50 heures). Cette zone de cours devra contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une rechute rapide en direction des 4970 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.