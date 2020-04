Des signaux encourageants de ralentissement de l'épidémie Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4143 PTS

Objectif de cours : 4400 PTS

Après avoir terminé en baisse de 1.57% à 4154 points vendredi dernier, dans le sillage des craintes persistantes au sujet du Covid-19, le CAC40 est attendu en forte hausse de 4% ce matin. Les places asiatiques ont, en effet repris des couleurs alors que des signes de ralentissement de l'épidémie se font sentir en Europe.



Les indices américains avaient clôturé en nette baisse vendredi malgré le bon de 16.6% du WTI. Le Dow Jone a cédé 1.69% à 21053 points, le S&P500 a perdu 1.51% à 2489 points et le Nasdaq100 1.41%.



En données horaires, le CAC40 devrait ouvrir en large gap haussier et ainsi amorcer une reprise technique. Les premiers objectifs haussiers sont désormais fixés vers 4343 points puis 4400 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.