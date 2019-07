Direction 5600 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5625 PTS





Au chapitre des valeurs, Accor prend la tête du CAC40 en progressant de près de 3% tandis que Sanofi occupe la dernière place en perdant 0,85%.



En termes de statistiques économiques, le calendrier est peu chargé en cette fin de semaine, avec comme seule statistique attendue cet après-midi les prix à la production américains.



Techniquement, en données horaires, les acheteurs se sont une nouvelle fois mobilisés au-dessus du support à 5545 points. La conquête des 5600 points est donc lancée, avec par extension, la borne haute de notre zone d’oscillation horizontale à 5625 points.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019

