Doutes sur les négociations commerciales Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 11/11/2019 | 08:00

Opinion : Négative sous les 5900 PTS

Objectif de cours : 5843 PTS

En l'absence d'avancée concrète sur le front du commerce, la bourse de Paris a terminé en timide baisse de 0.02% à 5889 points vendredi dernier, bénéficiant d'un sursaut dans les derniers échanges.

Les opérateurs ont ainsi limité les initiatives, dans un contexte d'incertitudes persistantes, alors que le président américain a déclaré qu'il n'avait pas donné son accord à la levée des droits de douane imposés à la Chine, condition éxigée par Pékin avant de signer un accord. Outre-Atlantique, la hausse l'a néanmoins emporté, le Dow Jones a gagné 0.02% à 27681 points, le S&P500 s'est adjugé 0.26% à 3093 points et le Nasdaq100 a progressé de 0.44%. Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en légère baisse de 0.4%.

Graphiquement, pas de changement, la tendance reste haussière au-dessus des 5843 points voire au-dessus des 5860 points en intraday. Seul l'enfoncement de ces niveaux militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 5810/5784 points en ligne de mire.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.