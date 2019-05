Du rouge après la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5600 PTS

Objectif de cours : 5525 PTS





Les indices américains avaient quant à eux terminé en ordre dispersé, pénalisés notamment par les résultats d’Alphabet (-7.5%) et par le repli d'Apple (-1.9%). Le Dow Jones avait gagné 0.15%, le S&P500 0.1% alors que le Nasdaq100 avait perdu 0.73%. Après la clôture, la marque à la pomme avait rassuré par sa publication trimestrielle, le titre a gagné 4.9% hier.



En l'absence des places européennes pour le 1er mai, Wall-Street a perdu du terrain hier, alors que la Fed a estimé que l'inflation devrait remonter prochainement, éloignant le scénario d'une baisse des taux. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.61% à 26430 points, le S&P500 a cédé 0.75% à 2924 points et le Nasdaq100 0.38%.



Le rouge devrait donc dominer en Europe ce matin, comme le suggèrent les contrats futures pour le CAC40 (-0.4%).

