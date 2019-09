Du rouge attendu à Paris Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 25/09/2019 | 08:00

Opinion : Négative sous les 5655 PTS

Objectif de cours : 5590 PTS

Après avoir passé la majeure partie de la séance dans une étroite fourchette de cotation de moins de 10 points, le CAC40 a finalement réduit son avance et clôturé en baisse de 0.04% à 5628 points.

Les dégagements ont, en effet, repris à partir de 16h, avec la retombée de Wall-Street et la publication de l'indice du Conference Board sous les attentes (125.1 contre 134.1 anticipé). Les indices américains ont dans un second temps basculé en territoire négatif, avec le ton ferme adopté par D. Trump devant l'Assemblée générale des Nations unies, au sujet des abus de Pékin en matière de commerciale mais aussi en raison de l'ouverture d'une enquête formant la première étape d'une procédure de destitution à l'encontre du président américain, dans le cadre du dossier ukrainien.

Le Dow Jones a cédé 0.53% à 26808 points, le S&P500 a perdu 0.84% à 2967 points et le Nasdaq100 1.39%.



Aujourd'hui, le marché parisien devrait ouvrir en baisse de 0.25%.

En données horaires, la rupture de la zone des 5620 points évoquée dernièrement milite en faveur d'une poursuite du mouvement en cours en direction des 5590 points. Sous ce niveau, il faudrait tabler sur une rechute rapide en direction des 5560/5535 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.