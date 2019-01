Du rouge pour commencer la semaine Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4943 PTS

Objectif de cours : 4883 PTS



Les indices américains ont également poursuivi leur ascension, soutenus par les semi-conducteurs et par l'annonce de la suspension temporaire du "shutdown" jusqu'au 15 février, le temps de reprendre les négociations sur le mur entre le Mexique et les Etats-Unis.

Le Dow Jones a engrangé 0.75% à 24737 points, le S&P500 a gagné 0.85% à 2665 points et le Nasdaq100 1.27%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins marquer une pause, comme le suggèrent les contrats futures en baisse de 0.6%.

En données horaires, l'indice devrait tester aujourd'hui, la zone des 4883 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La dynamique demeure positive au-dessus de ce seuil mais son enfoncement militerait pour de nouveaux dégagements en direction des 4850 points.



