Du rouge pour les 3 sorcières Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 17/05/2019 | 08:03

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5450 PTS



L'indice parisien a ainsi clôturé en forte hausse de 1.37% à 5448 points.



Les indices américains ont également repris des couleurs à la veille des trois sorcières, le Dow Jones a gagné 0.84% à 25863 points, le S&P500 a progressé de 0.89% à 2876 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 1.02%.



Ce matin, le CAC40 devrait toutefois marquer une pause, les contrats futures s'inscrivant en baisse de 0.5%.

En données horaires, le marché parisien a confirmé son mouvement de reprise et rallié une première cible majeure située vers 5450 points. Au-dessus de ce niveau, on pourra viser les 5490 points.

Sous les 5400 points, on pourra au contraire s'attendre à quelques dégagements en direction des 5350 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Malgré une situation toujours tendue entre la Chine et les Etats-Unis, les places financières ont une nouvelle fois accéléré à la hausse hier en deuxième partie de séance, portées par de bonnes statistiques américaines (inscriptions hebdomadaires au chômage, indice PhillyFed et mises en chantier) et par le possible report des taxes américaines sur l'automobile européen.L'indice parisien a ainsi clôturé en forte hausse de 1.37% à 5448 points.Les indices américains ont également repris des couleurs à la veille des trois sorcières, le Dow Jones a gagné 0.84% à 25863 points, le S&P500 a progressé de 0.89% à 2876 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 1.02%.Ce matin, le CAC40 devrait toutefois marquer une pause, les contrats futures s'inscrivant en baisse de 0.5%.En données horaires, le marché parisien a confirmé son mouvement de reprise et rallié une première cible majeure située vers 5450 points. Au-dessus de ce niveau, on pourra viser les 5490 points.Sous les 5400 points, on pourra au contraire s'attendre à quelques dégagements en direction des 5350 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TOTAL 49.1 1.02% ATOS 71.74 0.90% DASSAULT SYSTÈMES 139.8 0.83% PERNOD RICARD 159.7 0.50% VINCI 89.48 0.31% SAINT-GOBAIN 33.99 -1.45% STMICROELECTRONICS 15.53 -1.49% VALEO 27.12 -1.77% MICHELIN 109.25 -1.89% ARCELORMITTAL 14.682 -3.45% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.