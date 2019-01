Du vert pour les 3 sorcières Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4760 PTS/ 4816 PTS



Après un plus bas à 4772 points, le CAC40 a finalement clôturé en baisse de 0.34% à 4794 points.





Les indices américains ont dans un second temps accéléré à la hausse



Ce matin, pour cette séance des trois sorcières, l’indice parisien devrait ouvrir en hausse de 0.6%.



D’un point de vue technique, la dynamique reste haussière en données horaires au-dessus des 4730 points voire au-dessus des 4760 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures. Les 4843 points restent en ligne de mire mais seul le dépassement de ce niveau libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 4870/4890 points. Malgré des résultats très mal accueillis de JPMorgan (-4.4%), Wall-Street a réduit ses pertes initiales, ce qui a permis à l’Europe de redresser la barre hier en fin de journée. Contrairement à mercredi, le secteur bancaire était à la peine en Europe également, avec le plongeon de Société Générale (-5.6%), suite à son avertissement concernant les revenus de ses activités de marché, qui devraient baisser de l'ordre de 20% au T4.Après un plus bas à 4772 points, le CAC40 a finalement clôturé en baisse de 0.34% à 4794 points.Les indices américains ont dans un second temps accéléré à la hausse après des informations du Wall-Street journal indiquant que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin serait favorable à une levée partielle ou totale des droits de douane sur les importations chinoises. Le Dow Jones a gagné 0.67% à 24370 points, le S&P500 s'est adjugé 0.76% à 2636 points et le Nasdaq100 0.75%.Ce matin, pour cette séance des trois sorcières, l’indice parisien devrait ouvrir en hausse de 0.6%.D’un point de vue technique, la dynamique reste haussière en données horaires au-dessus des 4730 points voire au-dessus des 4760 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures. Les 4843 points restent en ligne de mire mais seul le dépassement de ce niveau libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 4870/4890 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.