En baisse à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5300 PTS/ 5400 PTS



Outre-Atlantique, les indices américains ont finalement repris le chemin de la hausse, avec le rebond du secteur bancaire et des pétrolières. Ces dernières ont notamment profité d'une baisse plus forte que prévu des stocks pétroliers (-10M contre -2.8M attendu).

Le Dow Jones a regagné 1% à 26036 points, le S&P500 s'est adjugé 0.65% à 2888 points et le Nasdaq100 0.29%.



Aujourd'hui, dans l'attente de quelques statistiques européennes et de la croissance américaine, le CAC40 devrait débuter la séance en baisse de 0.2%.



