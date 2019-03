En baisse avant la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5266 PTS/ 5310 PTS



Le marché n’a pas réagi à l’abaissement des prévisions de croissance mondiale par l’OCDE (désormais à 3.3% cette année et 3.4% l’année prochaine, soit des baisses respectives de 0.2 et 0.1 point).



Outre-Atlantique, les statistiques ont également déçu, avec une enquête ADP qui a fait état de 183K créations d’emplois (190K attendu), une balance commerciale dont le déficit s’amplifie à -59.8B (consensus -57.8) et des stocks pétroliers en hausse (7.1M contre 1.2M anticipé). Wall-Street a également cédé du terrain alors que le Livre Beige n'a pas apporté de surprise, la Fed constatant un ralentissement de la croissance mondiale. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.52% à 25673 points, le S&P500 a perdu 0.65% à 2771 points et le Nasdaq100 0.62%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en repli de 0.25%



Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

