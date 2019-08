En baisse avant les PMI européens et les minutes de la BCE Envoyer par e-mail :

Les indices américains ont également terminé dans le vert, après des minutes sans réelle surprise qui confirment le ton accommodant de la Fed. Cette dernière avait débattu d'une hausse de 50 points de base (contre 25 points de base annoncé) compte tenu de la faible croissance mondiale et des tensions commerciales qui risquaient de ralentir l'économie américaine. Elle ne souhaite toutefois pas s'engager à l'avance sur la trajectoire future de la politique monétaire des Etats-Unis.

Le Dow Jones a gagné 0.93% à 26203 points, le S&P500 s'est adjugé 0.82% à 2924 points et le Nasdaq100 0.9%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en baisse de 0.3% avant les indices PMI en zone euro et les minutes de la BCE.

