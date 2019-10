En baisse avec Wall-Street et le nouveau revers du Brexit Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5673 PTS

Objectif de cours : 5600 PTS

Après avoir perdu près de 0.7% hier en début de matinée puis être repassé dans le vert à l’heure du déjeuner, l’indice parisien a ensuite fait du surplace pendant 5 heures pour finalement clôturer en timide hausse de 0.17% à 5657 points, avec une volatilité particulièrement faible. Les statistiques américaines mitigées sont restées dans impact. Les ventes de logements existants sont ressorties à 5.38M contre 5.45M attendu mais l’indice manufacturier de Richmond a dépassé les attentes (8 contre -7 anticipé). Les opérateurs ont ainsi limité les initiatives, partagés entre les annonces encourageantes au sujet du commerce, les publications de sociétés mitigées et les incertitudes liées au Brexit, avec les 2 vote de la Chambre de communes qui étaient attendues dans la soirée.



Aux Etats-Unis, les indices évoluaient en ordre dispersé à la cloche parisienne, avec une hausse de 0.15% pour le Dow Jones et le S&P500 alors que le Nasdaq100 reculait symétriquement de 0.15%. En deuxième partie de séance, ces derniers ont accentué leurs pertes alors que Boris Johnson a obtenu le vote de principe de l'accord mais son calendrier d'adoption du Brexit avant le 31/10 a été rejeté. La date-butoir ne semble pouvoir être respectée, ravivant les incertitudes.

A la clôture, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq100 enregistraient des pertes respectives de 0.15%, 0.35% et 0.83%. Ce matin, l’indice parisien est attendu en baisse de 0.65% dans les premiers échanges, réagissance également aux mauvaises publications américaines (Hasbro, Texas Instruments, UPS, McDonald's...



D’un point de vue graphique, notre opinion demeure inchangée. Nous maintenons un biais baissier sous les 5673 points, avec les 5600 points comme premier objectif. Sous ce niveau, il faudrait s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 5530 points principalement.

