En baisse de 0.2% pour Thanksgiving

Opinion : Positive au dessus de 4935 PTS

Objectif de cours : 5025 PTS





Outre-Atlantique, la tendance est restée plus hésitante avant Thanksgiving, les marchés américains resteront par ailleurs fermés aujourd'hui. Le Dow Jones a terminé stable à 24465 points, le S&P500 a gagné 0.3% à 2650 points et le Nasdaq100 a repris 0.75%.



Ce matin, l'indice parisien est attendu en légère baisse de 0.2%.

Les places européennes ont repris des couleurs hier, après cinq séances de baisse, profitant de quelques achats à bon compte et de l'ouverture positive de Wall-Street. Le CAC40 a ainsi terminé en hausse de 1.03% à 4975 points, avec notamment le rebond des valeurs technologiques et de l'automobile.Outre-Atlantique, la tendance est restée plus hésitante avant Thanksgiving, les marchés américains resteront par ailleurs fermés aujourd'hui. Le Dow Jones a terminé stable à 24465 points, le S&P500 a gagné 0.3% à 2650 points et le Nasdaq100 a repris 0.75%.Ce matin, l'indice parisien est attendu en légère baisse de 0.2%.D'un point de vue technique, le CAC40 amorce une reprise technique sur le seuil des 4894 points et arrive à proximité d'une zone de résistance charnière située vers 4980 points. Seul le dépassement de ce niveau libérerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5025/5060 points.

