En baisse pour débuter la semaine

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4795 PTS/ 5053 PTS

Au-dessus des 5000 points vendredi dernier à l'heure du déjeuner, le CAC40 a nettement réduit ses gains en deuxième partie de séance, pénalisé par la mauvaise orientation de Wall-Street. Au lendemain de l'assouplissement de la "règle Volcker", la Fed a décidé d'interdire le rachats d'actions pour les banques, limitant par ailleurs le versement de dividendes, suite à la publication des tests de résistance du secteur.

L'indice parisien finalement terminé en repli de 0.18% à 4909 points, contre un plus haut à 5014 points. En baisse de plus de 1.5% à la cloche parisienne, les indices américains ont quant à eux creusé leurs pertes, les opérateurs s'alarmant de la forte hausse du nombre de contaminations au Covid-19 aux Etats-Unis.

Le Dow Jones a terminé en repli de 2.84% à 25015 points, le S&P500 a perdu 2.42% et le Nasdaq100 2.5%. Ce matin, le contrat Future laisse présager d'une baisse de l'ordre de 0.8% pour le CAC40. En données horaires, l'indice parisien demeure en phase de consolidation horizontale, faisant preuve de nervosité. A court terme, il faudra attendre la sortie des 4795/5053 points pour avoir des indications sur la tendance à venir. La volatilité devrait perdurer au gré des informations sur la pandémie et sur la macroéconomie, à l'approche de la saison des résultats trimestriels.

