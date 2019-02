En baisse pour les trois sorcières Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5117 PTS

Objectif de cours : 5040 PTS



Des rumeurs indiquaient également que les Etats-Unis et la Chine étaient loin d’un accord sur les réformes demandées, ce qui a incité les opérateurs à prendre quelques prises de bénéfices en fin de journée.

Soutenu néanmoins par de bonnes publications de sociétés (Legrand +7.1%, Schneider Electric +3.7% et Airbus +2.7%), le CAC40 est parvenu à limiter la casse et clôturer en légère baisse de 0.23% à 5062.52 points.



Outre-Atlantique, le Dow Jones a terminé en baisse de 0.41% à 25439 points alors que le S&P500 et le Nasdaq100 ont clôturé autour de l'équilibre.

Malgré l'adoption par le Congrès de l'accord budgétaire pour éviter le "shutdown", D. Trump a déclaré l'urgence nationale aux Etats-Unis pour construire un mur à la frontière mexicaine,



Le CAC40 est ainsi attendu en baisse de 0.2%.

En données horaires, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 5040 points. L'enfoncement de ce niveau militerait néanmoins pour des dégagements plus marqués en direction des 5015 points voire 4986 points par extension.





