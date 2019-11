En direction des 6000 points Envoyer par e-mail :

Les avancées sur le front du commerce et le maintien des politiques monétaires accommodantes des banques centrales ont entretenu l'appétit pour le risque des opérateurs ces dernières semaines, permettant à l'indice parisien de revenir sur des niveaux inédits depuis mi-2007.

Les opérateurs profitent ainsi des espoirs d'un accord et de l'apaisement des tensions commerciales pour accroître leur exposition sur les actifs risqués, d'autant plus avec la perspective d'un assouplissement des barrières douanières à l'échelle mondiale, ce qui devrait être bénéfique pour la croissance à moyen terme. Sur 1 mois, les valeurs les plus sensibles au commerce ont fortement progressé, à l'image d'ArcelorMittal (+16%) ou STM (+14.9%). Une rotation sectorielle s'est par ailleurs effectuée au profit des bancaires (Société Générale +13%, Crédit Agricole +12%) alors que les titres à caractère plus défensif ont fait du surplace, tels Accor (-3%), Carrefour (-1.3%) ou L'Oréal (-0.7%).

Les opérateurs devraient garder les yeux rivés sur les prochaines annonces sur le commerce, principal catalyseur à l'heure actuelle.



Graphiquement, le CAC40 suit une dynamique positive sur toutes les échelles de temps, ayant repris plus de 9% depuis son point bas d'octobre. L'indice se rapproche désormais du seuil symbolique des 6000 points et seule une chute sous les 5700 points fragiliserait la configuration actuelle.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

