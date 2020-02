En forte baisse dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 27/02/2020 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5526 PTS/ 5710 PTS

Après un trou d’air en début de séance, avec les craintes persistantes au sujet de la propagation du coronavirus en dehors de Chine, le CAC40 a nettement redressé la barre et clôturé en hausse de 0.09% à 5684 points (plus bas à 5526 points). Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques achats à bon compte, bénéficiant par ailleurs du rebond initial de Wall-Street et de statistiques américaines meilleures que prévu. Les ventes de logements neufs sont ressorties à 764k (contre 714k attendu) et les stocks pétroliers à 0.5M (consensus 2.3M).



Outre-Atlantique, le rebond a finalement avorté. Le Dow Jones a perdu 0.44% à 26958 points, le S&P500 a cédé 0.38% à 3116 points et le Nasdaq100 a gagné 0.44%. Aujourd’hui, le CAC40 est de nouveau attendu en forte baisse de 2%.



En données horaires, le marché parisien fait preuve de volatilité. Ce dernier pourrait tester à nouveau les 5526 points aujourd'hui, niveau qui devra contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 5490 points puis 5450 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC PLC 15.87 4.20% ENGIE 16.005 2.33% CRÉDIT AGRICOLE 11.355 -6.16% RENAULT 27.23 -6.38% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 26.72 -6.44% PUBLICIS GROUPE 35.22 -6.83% STMICROELECTRONICS 24.81 -7.04% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.