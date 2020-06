En forte hausse avant le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5060 PTS/ 5140 PTS

La bourse de Paris et les autres places européennes ont débuté cette dernière séance sur les chapeaux de roues, saluant les annonces de la BCE hier et ce, dans l’attente du rapport mensuel sur l’emploi américain.

L’indice CAC40 a comblé dans les premiers échanges un gap laissé ouvert le 9 mars dernier à 5117 points, et s’inscrit désormais en hausse de 2.14% à 5119 points (plus haut à 5140 points).

Exception faite de L’Oréal (-0.6%), toutes les composantes de l’indice sont bien orientées.

Unibail s’envole de 11%, suivie par Renault (+8.7%) et Société Générale à +8.1%.



Outre-Atlantique, le S&P500 est attendu en hausse de 1%.



Sur le plan macroéconomique, les commandes industrielles allemandes ont chuté de 25.8%. Les opérateurs attendent à 14h30 le taux de chômage américain (consensus 19.4%) et 7750K destructions de postes. Le crédit à la consommation sera dévoilé à 21h. En données horaires, la tendance reste clairement haussière au-dessus des 5000 points voire au-dessus des 5060 points en intraday, plus bas du jour. Au-dessus des plus hauts du jour, les 5200 points seraient alors en ligne de mire.

Un retour sous les 5060 points militerait au contraire pour quelques prises de bénéfices, avec les 5000 points comme premier objectif.

