En hausse de 0.2% en attendant la Fed

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5140 EUR/ 5170 EUR





Les indices américains ont quant à eux terminé dans le vert, soutenus notamment par les bonnes publications de Walmart (+2.2%). Le Dow Jones a grapillé 0.03% à 25891 points, le S&P500 a gagné 0.15% à 2780 points et le Nasdaq100 0.16%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2%, la prudence restant de mise avant les minutes de la Fed ce soir.



En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 5140 points. Seul l’enfoncement de ce niveau militerait pour l’amorce d’une consolidation en direction des 5115/5095 points dans un premier temps. A contrario, au dessus des 5170 points, on pourra viser 5200/5205 points. La Bourse de Paris a évolué en légère baisse tout au long de la séance hier, les opérateurs hésitant entre l’optimisime affiché face à l’avancée des négociations commerciales et les craintes liées à la croissance mondiale. L’ouverture négative de Wall-Street n’a pas changé la donne et le CAC40 a finalement clôturé en repli de 0.16% à 5160.52 points.Les indices américains ont quant à eux terminé dans le vert, soutenus notamment par les bonnes publications de Walmart (+2.2%). Le Dow Jones a grapillé 0.03% à 25891 points, le S&P500 a gagné 0.15% à 2780 points et le Nasdaq100 0.16%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2%, la prudence restant de mise avant les minutes de la Fed ce soir.En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 5140 points. Seul l’enfoncement de ce niveau militerait pour l’amorce d’une consolidation en direction des 5115/5095 points dans un premier temps. A contrario, au dessus des 5170 points, on pourra viser 5200/5205 points.

