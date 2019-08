En hausse de 0.5% en attendant Powell Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5380 PTS

Objectif de cours : 5455 PTS





Le secteur pétrolier est en revanche à la traîne, à l'image de Technip (-1.1%) ou Total (-0.4%).

Sur le plan macroéconomique, seules les ventes de logements neufs seront dévoilées à 16H. Le consensus table sure 645K.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 demeure en phase de consolidation. Nous conservons un biais haussier en données horaires au-dessus des 5380 points avec les 5455 points comme principal objectif.





