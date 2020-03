En hausse de 0.7% après la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3673 PTS/ 4042 PTS

Les craintes de récession, avec la propagation du coronavirus, ont une fois de plus pesé sur la tendance hier en Europe, à l'image du CAC40 qui a terminé en forte baisse de 5.94% à 3754 points hier, malgré les récentes mesures de soutien des gouvernements et des banquiers centraux.



Les indices américains ont également cédé beaucoup de terrain, pénalisés également pour le nouveau plongeon du baril de pétrole, le WTI ayant perdu plus de 11%. Le Dow Jone a cédé 6.3% à 19899 points, le S&P500 a perdu 5.18% à 2398 points et le Nasdaq100 4%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en timide hausse de 0.7% après le plan d'urgence de 750 milliards d'euros annoncé par la BCE pour tenter de contenir les répercussions du coronavirus sur l'économie. Graphiquement, nous maintenons un biais vendeur sous les 4042 points. A court terme, il faudra suivre de près la sortie des 3673/4042 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.