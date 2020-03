En hausse de 0.8% après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5200 PTS/ 5421 PTS

A l’issue d’une séance encore très volatile, avec plus de 230 points d’amplitude, le CAC40 a clôturé en hausse de 0.44% à 5333 points. Les espoirs d’une action coordonnées des banquiers centraux ont été contrebalancés par des indicateurs d’activité très décevants en Chine (à leur plus bas historique).

En zone euro, l’indice PMI manufacturier était légèrement meilleur que prévu (49.2 contre 49.1 attendu), tandis qu’il a raté le consensus aux Etats-Unis, l’ISM s’inscrivant à 50.1 contre 50.5 anticipé. Les dépenses de construction ont en revanche surpris positivement. Les indices américains ont quant à eux nettement repris de la hauteur, espérant un geste des banques centrales. Le Dow Jones a gagné 5.09% à 26703 points, le S&P500 s'est adjugé 4.6% à 3090 points et le Nasdaq100 4.92%. Aujourd'hui le CAC40 est attendu en hausse de 0.8%.

Graphiquement, le marché parisien amorce une reprise technique, après un trou d'air sous les 5200 points. On attendra désormais la sortie des 5197/5421 points pour agir.

