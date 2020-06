En hausse de 1.10% à la mi-séance Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4650 PTS/ 4800 PTS

Le mois de juin débute bien pour les places européennes, qui progressent ce matin dans le sillage du redressement de Wall Street vendredi soir et de Tokyo cette nuit. Le CAC40 avance ainsi de 1.22% à la mi-séance, à 4750 points. Sur le front des valeurs, Unibail occupe la première place du CAC40 en gagnant 7.00% à 51 EUR, portée par l’annonce de la finalisation de la cession de centres commerciaux pour plus de 2 Mds€. A contrario, Hermès subit des prises de bénéfices, après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 754 EUR. Graphiquement, en données horaires, l’indice peine à trouver un relai acheteur à l’approche des 4800 points. L’heure est ainsi à la consolidation, bien que la tendance de fond demeure toujours haussière. Dans ce schéma, la cible des 4800 points reste toujours d'actualité. Il faudrait un repli plus marqué sous les 4650 pour neutraliser la configuration actuelle.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.