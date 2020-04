En hausse de 3.60% à la mi-séance Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4448 PTS

Objectif de cours : 4577 PTS

L’indice français progresse de plus de 3% à la mi-séance, porté par le plan de redémarrage de l’économie US de Donald Trump. La réouverture partielle des activités américaines tend effectivement à rassurer les marchés. Du côté des sociétés, les valeurs du secteur aéronautique volent la vedette aux poids lourds du luxe qui ont publié leur résultat trimestriel. Safran et Airbus occupent la tête du CAC40, soutenus par l’annonce de Boeing sur la reprise de ses activités. Safran et Airbus gagnent près de 9% à respectivement 81.9 EUR et 57.9 EUR. Graphiquement, en données horaires, les cours progressent à 4500 points. Les acheteurs tenteront de rallier les prochaines résistances majeures situées vers 4577 points. Seul un retour sous 4448 points fragiliserait le rebond en cours.

