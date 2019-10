En légère baisse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 30/09/2019 | 08:23

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5660 PTS

Malgré les tensions politiques américaines, avec le dossier ukrainien, et les incercitudes sur les négociations commerciales entre Pékin et Washington, la bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0.36% à 5640 points vendredi dernier. L'optimisme est donc resté de mise, à l'approche de la reprise des pourpalers commerciaux le10 octobre et du début de la saison des résultats de sociétés. Outre-Atlantique, la tendance a, en revanche, été fragilisée par des statistiques sous les attentes et des rumeurs évoquant que les entreprises chinoises cotées sur les marchés boursiers américains seraient prochainement contraintes de s'en retirer. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.26% à 26820 points, le S&P500 a perdu 0.53% à 2962 points et le Nasdaq100 1.16%.



Cette rumeur a toutefois été démentie ce week-end par la Maison Blanche, ce qui devrait permettre au CAC40 d'ouvrir sans réelle tendance ce matin. Graphiquement, le CAC40 reste en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 5600 points. Seule une rechute sous ce niveau militerait pour une nouvelle phase de consolidation en direction des 5570/5535 points. Dans le cas contraire, les 5660 points seraient en ligne de mire.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ENGIE 14.98 2.43% SAINT-GOBAIN 36 2.17% BOUYGUES 36.75 2.08% VINCI 98.82 1.86% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 133.75 1.63% DASSAULT SYSTÈMES 130.75 -0.95% CARREFOUR 16.06 -0.96% ATOS 64.68 -1.13% CAPGEMINI SE 108.1 -1.68% TECHNIPFMC 22.01 -1.74% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.