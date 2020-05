En légère baisse avant l’ADP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4420 PTS/ 4493 PTS

Au lendemain d’un rebond de 2.4%, le marché parisien s’inscrit en baisse de 0.37% à 4466 points, partagé entre les espoirs de redémarrage de l’activité et les craintes de nouvelles tensions commerciales sino-américaines.

La prudence est par ailleurs renforcée avant la publication de l’enquête ADP aux Etats-Unis à 14h15, qui devrait faire état 20500K destructions d’emplois dans le privé. Les stocks pétroliers seront également publiés à 16h30.



En Allemagne, les commandes industrielles ont chuté de 15.6% (consensus -10%), tandis qu’en zone euro, l’indice PMI services était légèrement au-dessus des attentes (12 contre 11.7 attendu). Les ventes au détail ont pour leur part reculé de 11.2%. Outre-Atlantique, les contrats futures sont pour le moment en hausse de 0.5%. En données horaires, le CAC40 bute pour le moment sous la zone de résistance des 4490 points, plus hauts de la veille. Seul le dépassement de ce niveau militerait pour une poursuite du rebond en direction des 4550 points voire 4600 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.