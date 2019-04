En légère baisse avec la Chine Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5555 PTS/ 5600 PTS



Les opérateurs optent pour la prudence, après la forte baisse de la bourse de Shanghaï (-2.4%) alors que la banque chinoise pourrait réduire ses injections de liquidités dans l'économie.



Du côté des statistiques, les commandes de biens durables (consensus +0.7%) et les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 199K) seront publiées à 14h30.



Graphiquement, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation horizontale, revenant tester ce matin la zone des 5555 points, correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Sous ce niveau, il faudrait s'attendre à des dégagements plus prononcés en direction des 5530/5500 points.

