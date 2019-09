En légère baisse en attendant la Fed Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 18/09/2019 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5590 PTS/ 5630 PTS

A l'approche de la décision de la Fed en matière de politique monétaire, laquelle devrait vraisemblablement annoncer une baisse de 25 points de base, les places européennes ont clôturé en ordre dispersé, reprenant leur souffle après la récente envolée du pétrole.Les valeurs défensives ont tiré leur épingle du jeu, alors que les cycliques et les bancaires ont de nouveau cédé du terrain.Après un bond de plus de 12% lundi, les cours du pétrole ont cédé 5% hier alors que l'Arabie Saoudite a déclaré être capable de fournir très rapidement 70% des 5,7 millions de barils de capacité perdue ce weekend et espère un retour à la normale d'ici 2 à 3 semaines. Le CAC40 a terminé en hausse de 0.24% à 5615 points hier et devrait débuter la séance en légère baisse de 0.1%. Les indices américains ont également repris du couleur, sur fond d'espoirs d'un geste de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0.13% à 27111 points, le S&P500 s'est adjugé 0.26% à 3006 points et le Nasdaq100 0.46%. Graphiquement, l'indice parisien reste en phase consolidation horizontale et devra désormais s'extraire de la zone des 5590/5672 points pour renouer avec une dynamique affirmée. En intraday, la zone des 5630/5635 points fera office de pivot.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 STMICROELECTRONICS 18.095 1.66% ENGIE 14.16 1.51% PUBLICIS GROUPE 45.67 1.38% VEOLIA ENVIRONNEMENT 22.36 1.36% ORANGE 13.96 1.23% SODEXO 100.15 -0.89% HERMÈS INTERNATIONAL 621.4 -1.46% CAPGEMINI SE 108 -1.64% TECHNIPFMC 21.95 -1.70% ATOS 63.42 -4.83% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.