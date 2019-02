En légère baisse, les résultats sont mitigés Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5170 PTS/ 5205 PTS



Hors indice, on notera l’envolée de Vallourec (+21%), avec des résultats plus solides que prévu, écartant également le recours à une augmentation de capital.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.06% à 5192 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.2%. Ces derniers ont été rassurés hier par l’attitude patiente de la Fed concernant la remontée de ses taux et par les premières avancées concrètes sur les négociations commerciales sino-américaines.



Du côté des statistiques, les indices PMI manufacturier et services sont mitigés en zone euro. L’indice manufacturier a raté le consensus à 49.2 (50.3 attendu) alors que l’indice PMI services est meilleur que prévu à 52.3 (51.4). Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables, de l'indice PhillyFed et des inscriptions hebdomadaires au chômage puis à 15H45 des indices Flash PMI manufacturier et services. A 16h, seront dévoilés les indicateurs avancés et les ventes de logements existants.



