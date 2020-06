En légère baisse, les yeux rivés sur la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5050 PTS/ 5140 PTS

Comme la veille, les gains du début de séance ont rapidement disparu en Europe, l'indice parisien cédant désormais 0.15% à 5087 points, après avoir tutoyé les 5150 points à l'ouverture. La prudence reste donc de mise dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux ce soir à 20h et de la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30.



Du côté des valeurs, Veolia, Vivendi et L'Oréal ont pris la tête du palmarès, avec des hausses respectives de 1.8%, 1.1% et 0.9%. A l'opposé, on retrouve Unibail (-4.4%), Michelin (-2.7%) et Sodexo (-2.4%).



Sur le front de la macroéconomie, la production industrielle française a reculé de 20.1%. Les opérateurs attendent à 14h30 l'indice CPI aux Etats-Unis (consensus 0%) puis les stocks pétroliers à 16h30, anticipés à -1.8M.



En données horaires, le CAC40 fait preuve de nervosité, ne montrant néanmoins pas de réel signe de faiblesse. On continuera de suivre de près la sortie des 5050/5140 points en clôture horaire. Une sortie par le bas de cette zone militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 5000 points.

