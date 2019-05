En légère baisse malgré la résilience de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5500 PTS

Objectif de cours : 5422 PTS



Bénéficiant de la remontée initiale de Wall-Street, le CAC40 a toutefois réduit ses pertes en fin de séance et clôturé en baisse de 1.18% à 5483 points (plus bas à 5422 points).

Les indices américains ont également redressé la barre, le Dow Jones a perdu seulement 0.25% à 26438 points (plus bas à 26033 points), le S&P500 a cédé 0.45% à 2932 points et le Nasdaq100 0.66%.



Ce matin, après le retour de la bourse de Tokyo, fermée pour la Golden Week depuis plus d’une semaine, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.2%.



En données horaires, la tendance se neutralise.

