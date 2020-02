En légère baisse pour débuter la semaine Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6000 PTS/ 6050 PTS

Après quatre séances consécutives de hausse, la bourse de Paris a marqué une pause vendredi dernier, clôturant en baisse de 0.14% à 6029 points, suite à la publication du rapport mensuel sur l'emploi contrasté. Le taux de chômage remonte légèrement à 3.6% (3.5% précédemment) mais 225K emploi ont été créés alors que le consensus tablait sur 163K. Quant au salaire horaire, il progresse de 0.2% (consensus 0.3%). Les indices américains ont également cédé du terrain, les opérateurs restant préoccupés par le coronavirus chinois dont le bilan ne cesse de s'alourdir (908 morts et plus de 40000 contaminés). Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.94% à 29103 points, le S&P500 a cédé 0.54% à 3328 points et le Nasdaq100 a perdu 0.47%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter sur une note hésitante, comme le suggèrent les contrats futures en repli de 0.15%.

En données horaires, pas de changement, l'indice parisien demeure en phase de reprise. On suivra de près la sortie des 6000/6050 points pour mettre à profit une poursuite du mouvement en cours en direction des 6070/6110 points ou au contraire, de nouvelles prises de bénéfices qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 5960 points.

