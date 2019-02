En légère hausse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 14/02/2019 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5040 PTS/ 5091 PTS





Les indices américains ont également terminé dans le vert, saluant la hausse du pétrole et l'accord budgétaire qui devrait éviter le "shutdown". Le Dow Jones a gagné 0.46% à 25543 points, le S&P500 s'est adjugé 0.3% à 2753 points et le Nasdaq100 0.02%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.2%.



En données horaires, la configuration demeure inchangée malgré les nouveaux points hauts depuis début décembre hier en cours de séance. La tendance reste haussière au-dessus des 5040 points et seule une rechute sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 5015/4986 points. Le marché parisien a terminé en hausse de 0.35% à 5074 points hier, après avoir inscrit en séance un point haut à 5092 points. Les opérateurs sont ainsi restés en mode "risk on" avec les avancées des négociations commerciales et "le report de la date butoir du 1er mars", date à laquelle devaient entrer en vigueur les nouveaux droits de douanes sur les importations chinoises.Les indices américains ont également terminé dans le vert, saluant la hausse du pétrole et l'accord budgétaire qui devrait éviter le "shutdown". Le Dow Jones a gagné 0.46% à 25543 points, le S&P500 s'est adjugé 0.3% à 2753 points et le Nasdaq100 0.02%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.2%.En données horaires, la configuration demeure inchangée malgré les nouveaux points hauts depuis début décembre hier en cours de séance. La tendance reste haussière au-dessus des 5040 points et seule une rechute sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 5015/4986 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.