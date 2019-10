En légère hausse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 15/10/2019 | 08:15

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5670 PTS

Après avoir engrangé 3.2% la semaine dernière sur fond d'espoirs d'un accord entre la Chine et les Etats-Unis, le CAC40 a perdu 0.4% hier sous l'effet de prises de bénéfices.

L'annonce de l'annulation des nouveaux droits de douane et l'accord partiel "de principe" qui pourrait être signé le 16 novembre prochain n'ont finalement pas suscité l'enthousiasme escompté.



Outre-Atlantique, les indices ont terminé sur une note légèrement baissière, pénalisés également par les tensions géopolitiques. Le Dow Jones a perdu 0.11% à 26787 points, le S&P500 a cédé 0.14% à 2966 points et le Nasdaq100 0.02%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3%.

Graphiquement, l'indécision perdure et il faudra désormais suivre de près la sortie du range 5600/5670 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone ouvrirait la voie aux 5705 points voire à l'inscription de nouveaux records annuels.

Dans le cas contraire, sous les 5600 points, on pourrait assister à de nouveaux dégagements en direction des 5530 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 BNP PARIBAS 47.04 3.64% SAINT-GOBAIN 37.91 3.13% KERING 485.9 3.01% PEUGEOT 23.48 2.85% LEGRAND 69.08 2.52% VINCI 98.84 -0.32% THALES 96.4 -0.33% PERNOD RICARD 167.7 -0.56% ACCOR 37.56 -1.37% ATOS 64.34 -1.59% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.