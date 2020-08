En légère hausse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 04/08/2020 | 08:03

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4760 PTS/ 4900 PTS

A la faveur d’un rebond de l’activité en Chine et en zone euro, mais également sous l’effet rattrapage vis-à-vis de Wall-Street, le CAC40 a accentué ses gains tout au long de la séance hier et clôturé en forte hausse de 1.93% à 4875 points. L'indice Caixin PMI manufacturier chinois avait, en effet, dépassé les attentes (52.8 contre 51.1), tout comme l'indice PMI manufacturier en zone euro à 51.8 (consensus 51.1).

Aux Etats-Unis, l’ISM manufacturier est ressorti à 54.2 contre 53.6 attendu mais les dépenses de construction ont reculé de 0.7% alors que le marché tablait sur +1%. Cela n’a toutefois pas empêché Wall-Street de poursuivre son ascension et au Nasdaq100 d’inscrire un nouveau record en clôture (+1.37% à 11055 points), avec Apple (+2.5%) et Microsoft (+5.6%).

Le Dow Jones a pour sa part gagné 0.89% à 26664 points et le S&P500 s’est adjugé 0.72% à 3294 points. Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en légère hausse de 0.3%.



En données horaires, le marché parisien amorce une reprise technique avec une brève incursion sous les 4800 points en début de mois. Celui-ci devra désormais déborder les 4900 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 4976 points, borne basse d'un gap laissé ouvert dernièrement.





Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.