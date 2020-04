En légère hausse à la mi-séance Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4450 PTS/ 4550 PTS

La bourse de Paris a débuté la semaine sur une note positive, soutenue par les statistiques chinoises sur le commerce moins mauvaises que prévu et par des signes de ralentissement du coronavirus alors que plusieurs pays abordent la question d’une légère reprise de la vie économique.

A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.14% à 4513 points et les contrats futures américains sont en hausse de 1.4%.



Du côté des statistiques, les exportations chinoises sont ressorties en baisse de 6.6% et les importations en repli de 0.9%). Aux Etats-Unis, seuls les prix à l’importation seront publiés à 14h30, le consensus table sur -3.1%.



Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 4450 points (moyenne mobile à 20 heures). A court terme, on suivra de près la sortie des 4450/4550 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

