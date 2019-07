En légère hausse avant le PIB US Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5610 PTS

Objectif de cours : 5535 PTS



L’indice parisien progresse actuellement de 0.14% à 5585 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.2%.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance de la première estimation du PIB américain pour le second trimestre à 14h30 (consensus +1.8%). En Allemagne, les prix à l’importation ont reculé de 1.4% alors que le marché anticipait -0.8%.



Du côté des valeurs, Vivendi s’envole de 4.9% suivi par Saint Gobain (+2.7%). En revanche, le marché sanctionne les résultats de Kering (-7.5%) et ceux de Michelin (3.3%).



D’un point de vue technique, comme évoque ce matin, nous conservons un biais baissier en données horaires sous les 5610 points avec les 5535 points comme premier objectif.

