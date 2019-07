En légère hausse dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5611 PTS

Objectif de cours : 5538 PTS



L’indice parisien en a profité pour s’adjuger 0.52% à 5567 points, une clôture toutefois éloignée du plus haut du jour et par là même du nouveau record annuel (5611 points).



Les indices américains ont également poursuivi leur ascension, à l'image des nouveaux records historiques établis par le S&P500 en début de séance.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.44% à 26717 points, le S&P500 s'est adjugé 0.77% à 2964 points et le Nasdaq100 1.27%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.25%.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VEOLIA ENVIRONNEMENT 22.01 2.09% CARREFOUR 17.365 2.03% L'ORÉAL 254 1.89% ENGIE 13.67 1.71% AXA 23.51 1.16% CAPGEMINI 110 -1.43% MICHELIN 110.05 -1.83% SAINT-GOBAIN 34.14 -2.00% ARCELORMITTAL 15.511 -2.69% TECHNIPFMC 22.3 -3.71%